В Томской области возрос спрос на продукты длительного хранения, торговые сети увеличивают отгрузки товаров

18 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Во всех магазинах Томской области возрос спрос на бакалею бакалею, продукты длительного хранения, крупу, муку, сахар и туалетную бумагу. На этом фоне торговые сети увеличивают отгрузки товаров из распределительных центров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Риска, что сложится дефицит, нет, — подчеркнула начальник департамента потребительского рынка Наталия Забавнова. — Торговые сети — это большие корпорации, у каждой есть огромные склады в Новосибирске и Кемерове. И если сегодня какого-то товара нет на полке, завтра-послезавтра он там точно появится».

Чтобы обеспечить постоянный ассортимент товаров повседневного спроса, сети увеличивают отгрузки из распределительных центров, а также привлекают дополнительных продавцов для расстановки товаров в торговых залах.

«Кроме того, в Томске есть не только свои сети, но и собственные крупные пищевые производства, которые при необходимости готовы увеличить выпуск продукции, — заявила Наталия Забавнова. — Ситуация стабильная, жителям нет необходимости закупать впрок и не нужно поддаваться на маркетинговые уловки. Продукты имеют срок годности, определенный температурный режим хранения. Складские помещения торговых сетей сегодня заполнены разнообразной продукцией, и там она хранится в соответствие со всеми санитарными правилами».

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