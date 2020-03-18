Томский областной драматический театр отменил спектакли, запланированные на ближайшие месяцы

Томский Обзор / Фото: 18 марта 2020 // Фото: pixabay.com

В соответствии с распоряжением губернатора «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» в Томском областном драматическом театре отменены спектакли, запланированные на март и апрель.

Как сообщает менеджер по развитию театральной деятельности ОГАУК «Театр драмы» Татьяна Кривогуз, коллектив работает в штатном режиме, проводятся репетиции. Также готовится к постановке спектакль «Визит старой дамы», премьера которого запланирована на 17 мая.

Кроме того, в начале марта в театре был введен масочный режим и дополнительная обработка дезинфицирующими средствами, согласно рекомендательному письму Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваний гриппом и ОРВИ.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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