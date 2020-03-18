С конца марта запускаются авиарейсы Томск - Кызыл

Томский Обзор / Фото: 18 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Регулярные авиарейсы по направлению Томск - Кызыл - Томск будут запущены с 30 марта. Выполнять их будет авиакомпания Nordstar, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю: по понедельникам и четвергам на самолетах АТР-42. Среднее время перелета - 2 часа 15 минут. Рейсы субсидируются из федерального бюджета. Стоимость билета в одну сторону составляет от 4 385 рублей.

Билеты можно приобрести на официальном сайте Аэропорта ТОМСК в разделе «Купить билет», на сайте авиакомпании, а также во всех авиакассах города и на сайтах продаж авиабилетов.

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