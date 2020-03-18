В Томской области начало вещание новое радио

Томский Обзор / Фото: 18 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Накануне, 17 марта, в Томской области на частоте 98 FM начала вещание радиостанция «Книга», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Мощность нового передатчика — 1 кВт, его сигнал доступен почти 770 тысячам жителей Томска, Северска и Томского района. Все они получили возможность слушать захватывающие рассказы и любопытные фрагменты из поэм, романов и повестей.

«Радиостанция „Книга“ стала уже 28-м радиоканалом, транслируемым Томским филиалом РТРС, — отметил начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов. — Выбор у томских радиослушателей стал еще больше, и в этом большая заслуга томских связистов».

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