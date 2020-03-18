Слушания по благоустройству общественных пространств Томска отменены, но томичи могут отправить предложения на почту

18 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

В связи с карантином в Томске отменены общественные слушания по обсуждению дизайн-проектов общественных пространств, благоустройство которых стартовало в прошлом году, запланированные на 26 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Однако томичам напоминают, что все проекты благоустройства доступны на сайте. Все предложения и замечания можно присылать дистанционно на электронную почту: dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru.

Жители города могут оценить дизайн-проекты городских парков и скверов, которые частично уже были благоустроены в прошлом году и которые преобразятся в 2020-м: это пешеходные зоны по пр. Фрунзе и ул. Трифонова, нижняя терраса Лагерного сада, Михайловская роща, Парк Победы и Березовая роща в мкр. Каштак, сквер у Дворца творчества детей и молодежи, спортивная площадка по ул. Сибирской и др. О том, как проходил процесс благоустройства можно в наших материалах.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

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