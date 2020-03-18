Томский областной художественный музей временно закрыт

18 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

С сегодняшнего дня, 18 марта, Томский областной художественный музей временно закрыт для посетителей, сообщают представители музея.

Экскурсии, посещение выставок и прочие мероприятия переносятся на другое время. Причиной закрытия стало распоряжение губернатора от 16.03.2020 № 139-ра «О введении дополнительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

О времени перехода музея на обычный режим будет сообщено дополнительно.

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