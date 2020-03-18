Этап RoboCup, который должен был пройти в Томске в апреле, перенесли на неопределенный срок

18 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Российский национальный этап международных робототехнических соревнований RoboCup Russia Open, который должен был пройти в Томске в апреле, переносится на неопределенный срок в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на ректора ТУСУРа Виктора Рулевского, российский национальный этап – не единственное мероприятие из сетки RoboCup, которое не состоится в запланированные сроки. Отменены или перенесены на неопределенное время национальные чемпионаты в Австрии, Германии, Италии, Сингапуре, Мексике и Португалии.

RoboCup – некоммерческий научный и культурный проект по продвижению искусственного интеллекта, робототехники и других связанных областей науки и техники посредством организации и проведения робототехнических соревнований. На сегодняшний день это одни из самых авторитетных робототехнических соревнований, которые проходят по всему миру. История RoboCup в России началась с 2016 года, когда в Томской области по инициативе губернатора Сергея Жвачкина прошли первые в России соревнования, входящие в линейку RoboCup.

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