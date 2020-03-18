Пожилая женщина получила ожоги при пожаре в томском селе

18 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 17 марта, в селе Чердаты Томской области загорелся 2-квартирный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорание в доме по ул.Причулымская поступило в 20.23. Пожар ликвидировали до приезда пожарных - его площадь составила 2 кв.метра, обгорел матрас на металлической кровати, закоптились стены. В результате 71-летняя хозяйка квартиры получила ожоги тела на площади 40% и была доставлена в районную больницу.

Причина возгорания устанавливается.

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