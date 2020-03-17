Томского лесничего подозревают в незаконном выделении «здорового» леса для вырубки под видом «больного»

Томский Обзор / Фото: 17 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Участковый лесничий Средне-Чулымского участкового лесничества — филиала «Томского управления лесами» стал фигурантом уголовного дело о превышении полномочий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Томской области.

По версии следствия, лесничий в 2018 году незаконно подписал акт лесопатологического обследования, хотя не имел на это права, так как не являлся исполнителем данных работ.

«В составленный акт и приложения к нему были внесены недостоверные сведения о сильном поражении лесных насаждений стволовыми вредителями и болезнями, необходимости проведения на указанном лесном участке санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной санитарной рубки лесных насаждений на площади 51,7 га», — говорится в пресс-релизе.

На основании этого акта департамент лесного хозяйства Томской области заключил с областным госучреждением «Тегульдетский лесхоз» договор купли-продажи леса в урочище, учреждение нашло субподрядчика для проведения рубки и покупки древесины. В результате под рубку были незаконно выделены пихты, кедры, ели, березы и осины.

Лесничему инкриминируют ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В пресс-службе СУ СКР агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что вырубку леса удалось пресечь до ее начала.

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