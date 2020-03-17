В Томске восстановят снесенную ветром крышу дома на Усова, 42

Томский Обзор / Фото: 17 марта 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Накануне, 16 марта, в Томске сильным ветром снесло элементы крыши дома на ул.Усова, 42, сообщает пресс-служба мэрии.

Кровля будет восстановлена за счет ТСЖ «Томь-2007», которое обслуживает дом. У товарищества открыт специальный счет, где аккумулируются средства населения дома для капитального ремонта. ТСЖ может их расходовать на работы капитального характера. Они могут быть использованы для восстановления кровли.

Сегодня руководство ТСЖ провело переговоры с подрядчиками для выполнения проектно-сметной документации и определения стоимости ремонта.

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