АКРА подтвердило рейтинги Томской области и ее облигаций на уровне «BBB (RU)», прогноз «стабильный»

Томский Обзор / Фото: 17 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «BBB (RU)» и сохранило «стабильный» прогноз, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на агентство.

Рейтинг выпусков биржевых облигаций Томской области серий 34055 и 34062 также подтвержден на уровне «BBB (RU)».

«Кредитный рейтинг Томской области обусловлен умеренным уровнем долговой нагрузки относительно текущих доходов региона, средними показателями развития региональной экономики по сравнению со среднестрановым уровнем и умеренными показателями бюджетного профиля», — говорится в сообщении.

По данным агентства, на конец 2019 года долг Томской области составил 51% текущих доходов. В ближайшие два года существует необходимость рефинансирования более 40% долговых обязательств. АКРА отмечает, что на конец текущего года соотношение долга и текущих доходов может возрасти до 55%, что соответствует умеренному уровню долговой нагрузки.

По состоянию на 1 января 2020 года 54% долга региона приходится на облигации, 25% — на бюджетные кредиты, 21% — на банковские кредиты.

«Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают риски рефинансирования долга при небольшом запасе ликвидности, а также возможное снижение собственных доходов в случае сохранения неблагоприятной конъюнктуры на рынке углеводородного сырья в среднесрочной перспективе», — отмечает АКРА.

Агентство подчеркивает, что на добычу полезных ископаемых, в основном нефти, приходится треть ВРП Томской области. Ухудшение структуры остаточных запасов, осуществление добычи на месторождениях с большой степенью выработанности и рост доли трудноизвлекаемых запасов обусловили снижение добычи нефти в регионе в течение последних шести лет. ВРП на душу населения остается ниже среднестранового уровня.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев, отмечает АКРА.

Госдолг Томской области на 1 февраля составил 32,352 млрд рублей, в том числе 8,022 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 17,58 млрд рублей — на ценные бумаги, 6,75 млрд рублей — на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2020 года составляет 33,627 млрд рублей.

Доходы бюджета региона на текущий год утверждены в размере 78,011 млрд рублей (в том числе 58,087 млрд рублей налоговых и неналоговых), расходы — 81,015 млрд рублей, дефицит — 3,004 млрд рублей, или 3,7% от расходов.

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