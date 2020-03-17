Завтра томичей ждут мокрый снег, ветер и гололед

17 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра, 18 марта, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются мокрый снег, в отдельных районах сильный снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, ухудшение видимости, местами порывы ветра 18-23 м/с, на дорогах местами сильная гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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