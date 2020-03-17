В Томской области бывший глава уголовного розыска стал начальником антикоррупционного департамента

Томский Обзор / Фото: 17 марта 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Начальником департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Томской области назначен Андрей Ясовеев, с 2016 года занимавший должность начальника управления уголовного розыска управления МВД России по Томской области.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, к новой работе Ясовеев приступил сегодня, 17 марта.

«Андрей Ясовеев почти четверть века отдал службе в органах внутренних дел, - отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, представляя нового начальника департамента на аппаратном совещании в администрации региона. - Как и его предшественник Александр Васильевич Шестаков, он работал в уголовном розыске. Рассчитываю, что умение разбираться в людях и обстоятельствах ему пригодится на государственной службе. Перед ним стоит непростая задача удержать очень высокую планку антикоррупционной работы, которую поставил Шестаков».

«Подчеркну еще раз: задача департамента – предупреждение правонарушений, - отметил губернатор. – Нужно бороться с причинами, со следствиями будут бороться следователи».

Андрей Аузахович родился в 1973 году в поселке Красная Горка Тегульдетского района Томской области. Имеет два высших образования, окончил Томский государственный университет в 2000 и 2005 годах по специальностям «психология» и «юриспруденция». После службы в Вооруженных Cилах РФ два года работал учителем красногорской школы. С 1996 года – в системе УВД, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника регионального управления уголовного розыска. Награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», медалью «За отличие в охране общественного порядка». Женат, воспитывает сына.

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