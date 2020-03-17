Томский госуниверситет переходит на дистанционное обучение
С завтрашнего дня, 18 марта, Томский госуниверитет переводит всех студентов на дистанционную форму обучения. Занятия в таком режиме будут идти до 28 марта (с возможным продлением в зависимости от ситуации).
Как уточняют в пресс-службе вуза, лекции и семинары будут вестись с помощью систем Moodle, Google Classroom и на открытых образовательных платформах. Сейчас преподаватели занимаются загрузкой недостающих учебных материалов в систему электронного образовательного контента Moodle ТГУ.
Занятия, которые требуют работы с оборудованием (лабораторные работы и прочее), пока отменены до отдельного распоряжения.
Подчеркнём, что дистанционный формат – не каникулы. Преподаватели будут отслеживать посещаемость занятий и проводить текущую и промежуточную аттестации.
Также в университете отменяются массовые мероприятия, проводятся профилактические меры (санитарная обработка помещений, выборочный контроль температуры тела и другие), прекращается входящая и исходящая академическая мобильность.
В ТГУ создан call-центр (тел. 785-188), куда можно обратиться с возникающими вопросами. Также за информацией можно обращаться к замдекана по учебной работе своего факультета.