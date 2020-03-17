В школах Томска временно введено свободное посещение

17 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

С 17 марта школьники могут посещать уроки в свободном режиме. Такие рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции направил Департамент общего образования Томской области в муниципальные образования региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Департамент рекомендует школам и учреждениям дополнительного образования, включая частные, отменить обязательное посещение учениками уроков и дополнительных занятий. Решение о посещении ребенком школы принимают родители.



Как сообщила начальник департамента Ирина Грабцевич, режим свободного посещения школ не означает отмену занятий. Ученик, которого родители решили оставить дома, получит необходимые образовательные материалы и домашнее задание через «электронный дневник».



«Эти меры вводятся на последнюю неделю третьей четверти. С 23 марта начинаются весенние каникулы. Эпидемиологическая ситуация в регионе отслеживается ежедневно, позже будет принято решение о том, с какого времени и как начнется образовательный процесс в последней четверти учебного года», — пояснила Ирина Грабцевич.



Областные мероприятия с участием детей и молодежи, в том числе профильные смены, отменяются до особого распоряжения департамента. Главам муниципальных образований также рекомендовано отменить массовые детские мероприятия на местах и выезд детей на мероприятия за пределы Томской области.

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