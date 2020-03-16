Форум молодых ученых U-Novus перенесен из-за угрозы коронавируса

16 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение о переносе форума молодых ученых U-Novus из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Глава региона запретил проводить в области массовые мероприятия в закрытых помещениях. На этой неделе отменены планируемые на пятницу съезд Совета муниципальных образований Томской области и финальный концерт проекта „Красный обоз“ в театре драмы. Кроме того, губернатор перенес форум молодых ученых U-Novus с мая на октябрь», — говорится в пресс-релизе.

По данным замглавы региона по социальной политике Ивана Деева, с начала распространения коронавирусной инфекции в мире в Томской области находились под наблюдением 268 человек, прибывших из семи неблагополучных в эпидемиологическом смысле стран. У всех тест на коронавирус — отрицательный.

Также сообщается, что в ближайшие дни по рекомендации Минобрнауки РФ томские университеты начнут предоставлять студентам возможность дистанционного обучения.

В свою очередь вице-мэр Томска Константин Чубенко сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что вопрос переводе школьников Томска на дистанционное образование пока не стоит.

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