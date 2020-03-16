ТГАСУ переходит на дистанционное обучение до 28 марта

16 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

С завтрашнего дня, 17 марта, Томский государственный архитектурно-строительный университет переходит на дистанционное обучение в условиях предупреждения COVID-19 на территории России, сообщает пресс-служба вуза.

Предполагается, что занятия в таком формате будут проводиться до 28 марта. Уточняется, что все необходимые учебные материалы будут доступны в личных кабинетах обучающихся в системе электронного обучения ТГАСУ, также при необходимости будут организованы лекции и консультации преподавателей в онлайн-формате.

Школьники, проходящие обучение на подготовительных курсах ТГАСУ, также будут получать информацию дистанционно.

В свою очередь мероприятия для абитуриентов – образовательный интенсив для обучающихся 10–11 классов «Один день из жизни студента» (25–27 марта) и день открытых дверей (3 апреля) переносятся. О сроках проведения будет указано дополнительно.

В учебных корпусах и студенческих общежитиях ТГАСУ будут проведены все необходимые санитарные мероприятия. Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией, в учебных корпусах и общежитиях университета ограничено пребывание посторонних лиц.

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