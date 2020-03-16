В Томске в Губернаторском колледже начали измерять температуру работников

16 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций

В Томском Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций приняли дополнительные меры по профилактике COVID-19, соответствующий приказ вышел накануне.

Как уточняют в учебном заведении, каждый работник образовательного учреждения при входе в здание и в течение рабочего дня будет подвергаться измерению температуры тела. При обнаружении повышенного значения, руководители подразделений обязаны проконтролировать отстранение работника на две недели с вызовом врача на дом.

Кроме того, сотрудникам колледжа предписывается регулярно обрабатывать антисептиками руки и контактные поверхности, проветривать помещение каждые два часа. Руководители подразделений должны ограничить все корпоративные мероприятия и направление сотрудников в регионы и страны, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19.

Также сегодня, 16 марта, в связи с эпидемологической обстановкой в Томске в Губернаторском колледже прошла акция «Витаминизация», в рамках которой студенты бесплатно получали продукты, содержащие витамины: шиповниковый чай, аскорбинку и «Гематоген». В акции приняли участие более 200 студентов.

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