Томские университеты перейдут на дистанционное обучение из-за коронавируса

16 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

С 16 по 30 марта университеты Томска будут вести занятия дистанционно. Министерство науки и высшего образования рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса среди студентов.

В Томском госуниверситете сообщили, что их ресурсов достаточно для перехода на дистанционное обучение без потери качества образования. В ТГУ создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса и проводится аудит образовательных курсов.

«На данный момент в ТГУ уже приняты меры профилактики: студенты, вернувшиеся из-за рубежа, прошли через карантин, а 81 студент, находящийся в КНР, переведен на дистанционное обучение», — сообщает пресс-служба вуза.

По словам проректора Томского политеха Андрея Яковлева, вуз приступил к тестированию всех систем, чтобы проверить готовность университета к переходу на дистанционное обучение и решить возможные проблемы. Каждому студенту и преподавателю направят руководство по работе в условиях дистанционного обучения.

«Как бы ни сложилась ситуация, учебный процесс продолжится в полном объеме, просто в другой форме, для этого в ТПУ есть все необходимые технологии и ресурсы», — подчеркнул Андрей Яковлев.

ТУСУР намерен перевести студентов на дистанционное обучение в ближайшие дни. Как сообщает пресс-служба вуза, возможности образовательного учреждения позволят организовать образовательный процесс полностью в дистанционной форме.

«ТУСУР располагает базой электронных курсов, охватывающей большой объём образовательных программ университета. Кроме того, отработан образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий для проведения лабораторных работ и практических занятий с использованием виртуальных макетов», — сообщает пресс-служба ТУСУРа.

Руководство ТГПУ заявило о переводе студентов на дистанционное обучение с 16 по 30 марта.

«Ранее на образовательный онлайн-режим уже были переведены студенты ТГПУ из Китая, которые уезжали на родину во время каникул», — сообщили в вузе.

В пресс-службе ТГАСУ обещали предоставить информацию позднее.

14 марта Минобрнауки издало приказ, в котором рекомендовало вузам организовать обучение «вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

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