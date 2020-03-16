В Томске определили «Народного рыбака»

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Томич Антон Трофимов стал победителем фестиваля «Народная рыбалка — 2020», который прошел 14 марта в Шегарском районе на озере Родниковом. Он поймал 1,2 килограмма рыбы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первое место среди семейных команд, наловив 356 грамм рыбы, заняла семья Першиных из Томска. В этой номинации в последние годы наблюдается самая высокая конкуренция, и число ее участников ежегодно растет: в 2013 году в турнире участвовало восемь семейных команд, в 2020-м — более двухсот.

Победителем в самой массовой номинации — среди мужчин 18-60, где участвовало около 600 рыбаков — стал Сергей Саблин из Асино с уловом 936 грамм, среди ветеранов (мужчины от 60 лет) — Юрий Кочедыков из Северска (872 грамм). Больше всего рыбы в номинации «Спортсмены/мастера» (1 369 грамм) наловил житель Тимирязевского Алексей Яушкин.

Первое место среди женщин заняла Марина Маслова из Чажемто, наловившая 721 грамм рыбы, среди юношей и девушек 14 — 17 лет — Мальцев Максим из с. Рыбалово Томского района (299 грамм).

В отдельной номинации на соревнованиях выступили военнослужащие войсковой части 3478, победу одержал Вячеслав Макурин с уловом 218 грамм рыбы.

Народный рыбак 2020 года Антон Трофимов получил главный приз — лодку ПВХ с мотором, победители в группах по номинациям — мотобуксировщики, генераторы, моторы, бензопилы, велосипеды, сертификаты и другие призы.

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