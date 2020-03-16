Мошенники похитили у северчанки более полумиллиона рублей

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Жительница Северска стала жертвой мошенников, представившихся представителями «финансового департамента по работе с мошенничеством», сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, потерпевшей на сотовый телефон поступил звонок с номера «+7495…». Звонивший пояснил, что мошенники пытаются взломать принадлежащую ей карту и оформить на её имя кредит, а также спросил о счетах в других банках. Женщина, доверившись звонящему, рассказала о всех имеющихся у неё вкладах в различных банках и денежных средствах. На что злоумышленник сказал, что для того, чтобы вычислить мошенника, необходимо обналичить все имеющиеся деньги, закрыть вклады и оформить на себя кредит в размере 175 000 рублей.

На следующий день, женщина, действуя указаниям злоумышленника, закрыла вклад в одном из банков и обналичила денежные средства в сумме 273 000 рублей, после чего подала заявку на оформление кредита, однако банк отказал ей в услуге. Спустя некоторое время женщине пришло SMS-уведомление об одобрении кредита в другом банке, о чем она сообщила мошеннику. На следующий день женщина созвонилась и встретилась в Томске с представителем банка вне помещения организации, где подписала документы на кредит и получила деньги. Об этом она также сообщила «Александру» из «департамента по борьбе с мошенничеством». Далее, следуя указаниям по телефону, женщина перевела денежные средства в сумме 175 000 рублей на указанный ей счет. После мужчина сказал потерпевшей перевести ранее обналиченные 273 000 рублей на указанный им счет, что женщина и сделала. Затем потерпевшая обналичила еще 103 000 рублей с другого своего вклада, которые также перевела на указанный ей счет. После проведенных финансовых операций женщина не смогла больше дозвониться до злоумышленника.

Спустя несколько дней на звонок женщины ответила девушка, которая сказала, что у неё остался еще один не закрытый вклад и необходимо вывести с него деньги, продиктовав код подтверждения операции, пришедшей посредством SMS-сообщения. Следуя указаниям мошенника, потерпевшая продиктовала код, после чего обнаружила списание денежных средств в сумме более 28 000 рублей. Более на связь с женщиной никто не выходил, после чего она поняла, что стала жертвой мошенников. Таким образом, мошенники похитили денежные средства в сумме более 575 00 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

УМВД России по Томской области рекомендует не отвечать звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495... или +7499…

Если Вам позвонили и ПРЕДСТАВИЛИСЬ «СОТРУДНИКОМ БАНКА», «СЛУЖБОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА», «ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» принудительно ПРЕРВИТЕ РАЗГОВОР И ПЕРЕЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» того банка, клиентом которого Вы являетесь! Уточните информацию!

НЕ ПРОВОДИТЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ по указаниям незнакомых Вам лиц, в том числе ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ «НА БЕЗОПАСНЫЙ СЧЕТ БАНКА». ОБНАЛИЧЬТЕ ДЕНЬГИ И ДЕРЖИТЕ ИХ ПРИ СЕБЕ!

Если «РАБОТНИК БАНКА» по телефону ПРОСИТ СООБЩИТЬ НОМЕР БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, КОД НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ КАРТЫ, СМС-ПАРОЛИ И КОДЫ, ПОСТУПИВШИЕ НА ТЕЛЕФОН, — НЕ ВЕРЬТЕ, ЭТО МОШЕННИКИ! Помните, сотрудники банков никогда не просят предоставить данные сведения.

БУДЬТЕ бдительны! Если Вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию. Не становитесь жертвой мошенников!

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