Тепловоз столкнулся с автомобилем на переезде в Томской области

13 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня утром, 13 марта, на переезде участка Санджик - Белый Яр в Томской области произошло ДТП с участием тепловоза, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Инцидент произошел около 11.28. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся тепловозом. Отмечается, что на месте работала переездная сигнализация, показывающая запрещающий сигнал.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет. На движение пассажирских и пригородных поездов инцидент не повлиял.

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