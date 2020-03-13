В томском Ботсаду зацвели «рыцарские звезды»

13 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Сибирском ботаническом саду ТГУ начали массово зацветать гиппеаструмы, сообщает пресс-служба вуза.

«Название „гиппеаструм“ образовано от двух греческих слов: hippeos — „всадник“ или „рыцарь“, astron, от которого произошло слово астрономия, переводится как „звезда“, — рассказывает директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. — Поэтому гиппеаструм часто называют „рыцарская звезда“, и действительно, яркие цветки этого растения напоминают гигантские звёзды, диаметр которых составляет до 25 сантиметров».

Луковицы гиппеаструмов часто продаются в садовых магазинах под неправильным названием «амариллис», но гиппеаструм и амариллис — это два разных растения из разных частей света: амариллис родом из Африки, а гиппеаструм — из Южной Америки.

В коллекции Сибирского ботанического сада выращивается более 50 сортов гиппеаструмов. В этом году полюбоваться на их яркое цветение в оранжереях можно до конца марта.

В пресс-службе также отмечают, что в Ботаническом саду ТГУ появилась новая услуга — по оранжереям СибБС по воскресеньям с 11 до 17 часов теперь можно прогуляться самостоятельно (без экскурсионной группы). Стоимость входа для взрослых 250 руб., школьники, студенты и пенсионеры –150 руб., дошкольники и инвалиды по общему зрению –50 руб.

Фото: СибБС ТГУ

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