На лечение онкозаболеваний в Томской области выделят 2,6 млрд рублей

13 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

В 2020 Томская область направит на лечение онкозаболеваний 2,6 млрд рублей. Средства будут выделены из Томского фонда ОМС и пойдут на оказание помощи онкобольным в дневных и круглосуточных стационарах.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, с 2018 по 2020 годы стоимость онкопомощи за счет средств ОМС выросла почти в три раза — с 900 млн до 2,6 млрд рублей в год.

«Борьба с онкологией — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». В Томской области внедряются самые современные виды лечения онкозаболеваний, по полису ОМС стали доступны сложные операции, дорогостоящая диагностика и химиотерапия», – подчеркнул директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко.

Он уточнил, что особое внимание уделяется профилактике, раннему выявлению онкопатологии и факторов риска ее развития в рамках диспансеризации и профосмотров.

«В 2019 году в профилактических акциях по раннему выявлению онкологических заболеваний приняли участие почти 8 тысяч человек, еще 5 тысяч жителей региона прошли обследования в мобильном диагностическом комплексе онкодиспансера», — привела статистику главный внештатный онколог департамента здравоохранения Томской области Лидия Пикалова.

По словам онколога, диагностирование онкозаболеваний на ранних стадиях позволяет сохранить здоровье пациентам. За соблюдением сроков обследования и начала специализированного лечения внимательно следят страховые медицинские организации и фонд ОМС.

В этом году на лечение онкопатологии в бюджет ОМС всех регионов России дополнительно выделено 120 млрд рублей из федерального бюджета, что позволит закупить необходимые объемы противоопухолевых препаратов, в том числе лекарства нового поколения. В 2021 году по этому направлению финансирование составит уже более 140 млрд рублей.

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