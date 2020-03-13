Всероссийский форум по кардиологии перенесли в Томске из-за угрозы COVID-19

Томский Обзор / Фото: 13 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Организаторы второго всероссийского научно-образовательного форума с международным участием «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал» приняли решение о его переносе из-за угрозы коронавируса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта мероприятия.

Форум должен был состояться 23–24 апреля 2020 года.

«Коллектив НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, осознавая высокую ответственность за здоровье и жизнь людей и имея целью организацию мероприятия высокого уровня, принял решение о переносе сроков проведения форума „Кардиология XXI века: альянсы и потенциал“ на 4 квартал 2020 года», — говорится в сообщении.

По мнению организаторов, введенные ограничения на перемещение иностранных граждан неизбежно приведут к изменению программы форума, которая ранее уже была серьезно сокращена в связи с нерабочим днем голосования за внесение поправок в Конституцию РФ 22 апреля.

Отмечается, что даты проведения мероприятия будут зависеть от эпидемиологической ситуации в мире, их уточнят дополнительно.

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