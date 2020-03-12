Статус томских территорий-памятников можно проверить на кадастровой карте

Томский Обзор / Фото: 13 марта 2020 // Фото: pkk5.rosreestr.ru

Томичи смогут проверить статус территорий-памятников на кадастровой карте, где отображаются данные об особых территориях, внесенных в ЕГРН. Это позволяет обеспечить более эффективную охрану памятников культуры.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в 2019 году комитет по охране объектов культурного наследия Томской области по поручению президента РФ внес в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 304 территории объектов культурного наследия. Это почти вдвое больше показателей 2018 года, когда в реестр были внесены 145 границ.

«Объекты культурного наследия — это недвижимость особого вида. Если не внести территории архитектурного или археологического памятника в реестр, это может привести к их незаконной застройке, — пояснила председатель комитета Елена Перетягина. — Внесение данных позволяет собственнику оперативно из открытых источников получить достоверные сведения о расположении зон с особыми условиями проектирования».

Елена Перетягина уточнила, что в 2020 году данная работа продолжится. Для этого специалисты комитета готовят план-график определения границ и предметов охраны еще не внесенных в реестр памятников.

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