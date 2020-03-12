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Женщина-пассажир пострадала при столкновении Daewoo и «Газели» на томской трассе

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Сегодня утром, 13 марта, в Томске на Богашевском тракте столкнулись Daewoo Nexia и ГАЗ-2747, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.20. По предварительным данным, 26-летний водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди ГАЗа. В результате 25-летняя женщина-пассажир с травмами доставлена в медучреджение.

Очевидцев данного происшествия просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (38-22) 27-15-52.

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