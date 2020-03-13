Томские ученые создали инфракрасный обогреватель нового поколения

13 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Даниил Шостак

Ученые Томского научного центра (ТНЦ) СО РАН завершили разработку промышленного прототипа мобильного инфракрасного обогревателя на основе пористых горелок нового поколения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории физической активации ТНЦ Анатолия Мазного.

«При производстве подобных инфракрасных обогревателей в основном используются керамические горелки. Нами же был разработан уникальный пористый материал на основе интерметаллидов никеля и алюминия, который позволяет организовать процесс горения наиболее эффективным образом», — сообщил Мазной.

По его словам, прототип обладает максимальной мощностью 20 кВт. Горелка способна преобразовывать энергию горения природного газа в поток инфракрасного излучения с эффективностью порядка 75%, в то время как мировые аналоги делают это с эффективностью порядка 30%.

«Наша разработка более экологичная, поскольку объем выбросов вредных веществ на единицу мощности полученного ИК-потока двукратно ниже. Устройство имеет широкий диапазон регулирования мощности: от 20 до 100%. Горелка выполнена полностью из отечественных комплектующих. В России подобные приборы производятся, но имеют меньшую эффективность, а материалы для них покупаются в Германии», — отметил ученый.

Мазной добавил, что спектр применения изобретения достаточно широкий. Помимо традиционного применения для отопления промышленных помещений, новую ИК-горелку актуально использовать для конвейерной сушки в различных промышленных процессах, в сельском хозяйстве, строительстве. После серии испытаний прибора ученые планируют начать переговоры с потенциальными инвесторами для запуска промышленного производства.

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