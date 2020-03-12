Томичей приглашают на круглый стол по проблеме сохранения исторического наследия Томска

12 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Во вторник, 17 марта, состоится круглый стол «Томск исторический. Диалог или противостояние...», посвященный проблемам сохранения исторического наследия Томска, сообщает представитель совета Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Мария Бокова.

«До настоящего времени остаются актуальными и продолжают волновать практически каждого томича, вопросы разработки и утверждения проекта границ территорий и предмета охраны исторического поселения федерального значения города Томск, а также то, что происходит в это время в границах исторического поселения. Новые решения уполномоченных органов власти всех уровней, их бесконечные прожекты и продолжающаяся застройка исторического центра Томска, сопровождающаяся утратой ценной исторической среды, ценных объектов деревянного и каменного зодчества, а порой и памятников истории и культуры города, — сообщают организаторы. — Главный вопрос: когда закончится вся эта вакханалия? — остается открытым, несмотря на поручение Главы государства в адрес Губернатора Томской области — обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия Томска, как исторического поселения федерального значения. Доклад до 31 мая 2019г., однако конца этой „исторической“ эпопеи Томска — не видно…».

В связи со сложившейся ситуацией томичам предлагают обсудить сложившуюся ситуацию и ее возможные последствия для дальнейшего развития Томска. К участию в мероприятии приглашаются эксперты, архитекторы, представители общественных организаций и сми, а также неравнодушные томичи.

Круглый стол пройдет в здании по пр.Ленина, 104, офис 401. Начало в 18.00.

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