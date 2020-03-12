В томском доме «за рубль» покажут иммерсивный спектакль по дневникам Нины Адриановой

12 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В конце марта, 25 числа, в Томске состоится показ иммерсивного спектакля-эскиза «Нина. Будущее прошедшее». В основу постановки легла пьеса томского драматурга Али Соколовой, которая основана на дневниках Нины Адриановой, дочери известного этнографа, краеведа и главного редактора газеты «Сибирская жизнь» Александра Адрианова.

Это пьеса о начале 20 века, о том, как его переживает молодая девушка. На тот момент Нине было 16-17 лет. Переживания о невыученных уроках и мысли о неразделенной любви сменяются в тетради размышлениями повзрослевшего человека о революции в стране и переменах, в которых нуждалось общество. В спектакле «показаны» знаковые вещи начала 20 века. В том числе есть сцена с арестом Александра Адрианова. Это история города в лицах.

В спектакле-эскизе аудитория не смотрит, она слушает, у всех в буквальном смысле будут завязаны глаза. Зритель будет только слушать. Пространства между ним и актером нет. Музыкальные голоса этого спектакля исполнит Татьяна Стукалова. В спектакле заняты профессиональные артисты Томска.

Спектакль пройдет в 19:00 в доме томского мещанина Николая Александровича Брильянтова по Кирова, 27а, который был построен был в 1912 году, а восстановлен в 2017 году томским предпринимателем Евгением Меняйло.

Билеты можно купить по ссылке, а узнать подробности — по телефону: 8 (3822) 90-19-20.

Тэги/темы: