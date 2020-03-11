Подросток попал под колеса автомобиля на переходе у «Акватики» в Томске

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 11 марта, в Томске под колеса Lada Granta попал 13-летний подросток, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.20 на пр.Ленина, 186. По предварительным данным, в момент ДТП мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение.

Очевидцев данного происшествия просьба звонить в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Герцена, 72/1 кабинет 318.

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