Работу по строительству объектов в рамках нацпроектов в Томской области переформатируют

12 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области появится единый штаб по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», а также по строительству социальных объектов в рамках других нацпроектов, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на вице-губернатора Евгения Паршуто.

Новый формат позволит более эффективно управлять процессами строительства нового жилья, расселения аварийных домов, благоустройства, а также возведения школ, детских садов и медицинских учреждений. Также штаб будет рассматривать вопросы перспективной подготовки земельных участков для комплексного жилищного строительства до 2024 года.

«В 2020 году по нацпроекту в Томской области нужно построить 591 тысячу квадратных метров жилья. Однако уже сегодня мы должны понимать, как будем выполнять задачи последующих лет. На администрациях муниципалитетов, где развернутся крупные стройки, лежит задача подготовки площадок под строительство», — сказал Евгений Паршуто.

В этом году в Томске намечено строительство двух десятиэтажек на пер. Целинном. Для этого планируется расселить и снести несколько аварийных домов. Еще одно перспективное направление — в восточной части города. Так, в микрорайоне № 8 в Солнечной Долине до конца 2022 года планируется построить до 140 тыс. кв. м жилья.

Вице-губернатор не исключил возможность повторного публичного обсуждения развития территорий в районе Томской ОЭЗ. При этом Евгений Паршуто подчеркнул, что томичам должны быть представлены наглядные дизайн-проекты, варианты решения транспортных вопросов и благоустройства.

«Штабы по строительству жилых микрорайонов в Томске и Томском районе из сугубо отраслевых превратятся в штабы национальных проектов, — подчеркнул вице-губернатор. — На них будут обсуждаться вопросы не только самого строительства, но и реализации льготных ипотечных программ».

Что касается Радонежского, в апреле здесь планируется ввести в эксплуатацию многоэтажку на 254 квартиры. Всего в микрорайоне уже сдано 10 многоквартирников на 172 тыс. кв. м, а также 29 тыс. кв. м социальных объектов. Освоение территории комплексного жилищного строительства идет по графику.

Тэги/темы: