Томичей приглашают на бесплатные лекции по ландшафтному дизайну

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске стартует бесплатный курс лекций по ландшафтному дизайну. Первая встреча пройдет завтра, 13 марта, в 16.00 на базе комитета по местному самоуправлению (ул. Кузнецова, 28а).

Как сообщает пресс-служба мэрии, тема лекции - «Тренды в ландшафтном дизайне на 2020 год», ее проведет профессиональный эксперт, руководитель отдела по озеленению одной из томских ландшафтно-строительных компаний.

Всего в марте и апреле на базе комитета будет организовано 5 лекций на тему ландшафтного дизайна городских территорий. Прозвучат доклады на тему «Малоуходный сад», «Как создать современный цветник», «Посадка и уход за декоративными деревьями и кустарниками», «Обрезка плодовых деревьев». Лекции запланированы на 19 и 26 марта, 3 и 10 апреля. На лекциях будут обучать правильным навыкам высаживания цветов, кустарников и деревьев, а также расскажут, как избежать ошибок при уходе за растениями в течение всего года.

Обязательна предварительная запись по тел. 99-12-25.

Открытые занятия могут посетить томичи, которым интересны вопросы озеленения территории возле жилых домов. Курс обучающих занятий организован в первую очередь для активистов территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые активно участвуют в благоустройстве своих территорий. В 2019 году в Томске состоялась серия семинаров, посвященных современным тенденциям ландшафтного дизайна применительно к городской территории, типичным ошибкам при оформлении придомовых клумб, видам растений, способных расти при минимальном уходе и основам создания композиций цветников. Семинары пользовались большой популярностью у горожан и было принято решение сделать такие занятия традиционными.

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