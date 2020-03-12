ТГУ и МГУ научат исследователей создавать новые биосистемы

В Томском госуниверситете стартовало обучение в рамках нового кросс-дисциплинарного образовательного модуля «Молекулярная биотехнология», организованного Биологическим институтом ТГУ (кафедра цитологии и генетики) и САЕ «Институт «Умные материалы и технологии». Лекции читают ведущие сотрудники МГУ, НГУ и НИЦ «Курчатовский институт», сообщает пресс-служба ТГУ.

Синтетическая биология – новое научное направление в биологии, занимающееся проектированием и созданием биологических систем с заданными свойствами и функциями, в том числе и не имеющих аналогов в природе.

В рамках образовательного модуля планируется проведение четырех циклов лекций, которые прочитают ведущие российские ученые в области биоинженерии и синтетической биологии из МГУ, НГУ и НИЦ «Курчатовский институт». Слушатели узнают о современных достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, включая молекулярное клонирование, оценку экспрессии генов, трансформацию клеток. Кроме теоретической подготовки будут проведены «Большой практикум по биоинженерии» и «Практикум по синтетической биологии», которые необходимы для получения практических навыков в указанных областях. Базой практикумов послужат лаборатории кафедры цитологии и генетики БИ.

Первый цикл очных лекций нового модуля читает доктор биологических наук, доктор философии в области наук о жизни, профессор кафедры молекулярной биологии МГУ Пётр Каменский.

Несмотря на то, что были установлены обязательные входные требования к слушателям, а именно, предварительное изучение дисциплин «Генетика» или «Молекулярная биология», интерес к курсу проявили студенты не только старших курсов, но и младших. Чтобы попасть в программу, они самостоятельно изучили необходимые дисциплины как пререквизиты на образовательной онлайн-платформе и предоставили сертификаты об успешном обучении.

Для студентов участие в модуле позволяет сформировать индивидуальную траекторию обучения, выбирать все дисциплины или часть из них. Обучение имеет характер дополнительного образования или повышения квалификации с выдачей сертификатов или удостоверений о повышении квалификации за каждую программу. Этот формат был разработан и реализован САЕ «Институт «Умные материалы и технологии» на примере кросс-дисциплинарного модуля «Квантум» ТГУ (2018-2019 гг.), и показал свою эффективность и привлекательность для студентов университета.

По словам организаторов, модуль «Молекулярная биотехнология» рассчитан на весенний и осенний семестры, в каждом из них пройдут по два теоретических курса и практикум. Слушатели могут выбрать любой из теоретических курсов или посетить все. На практические курсы будет отдельный отбор, так как количество человек в группе ограничено. Теоретические курсы могут посетить все желающие.

Получить информацию о модуле и зарегистрироваться на курсы можно здесь.

Старт новой программы «Синтетическая биология. Общий курс» запланирован на 30 марта 2020 года.

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