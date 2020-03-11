Завтра в Томске пройдет творческая встреча с авторами проекта о деревянных домах Томска

Томский Обзор / Фото: 11 марта 2020 // Фото: Владимир Дударев

Завтра, 12 марта, в театре «2 + Ку» (пер. Южный, 29) состоится творческий вечер с участием героев документального проекта «Томск. Карта историй», который посвящен жителям старинных деревянных домов города, сообщает пресс-служба мэрии.

Проект «Томск. Карта Историй» стартовал осенью 2019 года. В нём участвует более 60 человек: авторы текстов, фотографы и их герои – жители старинных деревянных домов Томска. Как рассказала руководитель проекта, директор Академии Фотографии Наталья Почтарёва, проект рассказывает о быте их обитателей, почему они там живут, и запечатлевает историю в красивых фотоснимках. На сегодня он уже охватил 28 семей, проживающих в деревянных домах города. По каждой из них создана небольшая фотоистория. Кроме того, проект имеет образовательную функцию - в создании фотоисторий принимают участие молодые фотографы и авторы текстов, которые учатся создавать материалы при поддержке более опытных коллег. Работа по созданию фотоисторий будет продолжена и весной-летом 2020 года.

В программе творческого вечера запланированы выступления самих жителей деревянных домов. Также гостям встречи будет представлено слайд-шоу из лучших фотоснимков и фотоисторий проекта и документальный фильм фотографа из Германии Алёны Кардаш, чья фотоистория о жизни её собственной бабушки в деревянном доме была опубликована в газете «Вашингтон Пост».

Во встрече примут участие председатель городского комитета по сохранению исторического наследия Томска Никита Кирсанов, который расскажет о проектах по сохранению деревянной застойки, которые ведутся по инициативе городской администрации.

Начало мероприятия в 18.00.

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