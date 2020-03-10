В Томске под колеса автомобиля попал подросток

Томский Обзор / Фото: 11 марта 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 10 марта, в Томске, под колеса автомобиля попал подросток, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл около 21:50 на проспекте Мира, 3. По предварительным данным, в момент ДТП 13-летний мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Подростка сбил не установленный водитель, который двигался по пр.Мира со стороны ул.Интернационалистов в сторону ул.79 Гв.Дивизии.

После наезда водитель скрылся с места ДТП, мальчик самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

Очевидцев ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Герцена, 72/1 кабинет 318.

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