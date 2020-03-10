Работник томского «Спецавтохозяйства» погиб во время разгрузки мусоровоза

10 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Накануне, 9 марта, в Томске на полигоне ТБО в районе села Сухоречье при производстве работ погиб работник муниципального «Спецавтохозяйства», сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, на 31-летнего водителя, выполнявшего работы по разгрузке твердых бытовых отходов, упал задний борт мусоровоза. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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