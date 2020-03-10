Губернатор обязал чиновников Томской области реагировать на обращения жителей в соцсетях

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил распоряжение о порядке реагирования исполнительными органами государственной власти региона на обращения граждан в социальных сетях. Распоряжение определяет сроки подготовки ответа на сообщения, ответственных за эту работу и механизмы межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Одна из главных задач власти — постоянная обратная связь с людьми, открытый и понятный диалог с обществом. Сегодня гражданам удобнее общаться в социальных сетях, а значит, и власть должна всегда быть на связи в цифровом мире», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона подчеркнул, что жители области будут получать ответы на обращения в социальных сетях в течение 24-х часов, в то время как срок ответа на официальные запросы составляет 30 дней. Мониторинг обращений ведется в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook. В ситуации, когда проблема в обращении не может быть решена в течение суток, пользователь сначала получит промежуточный ответ, а затем (не позже чем через неделю) окончательный.

«При этом чиновникам нужно общаться с людьми не на бюрократическом, а на простом и понятном языке. Чиновники должны воспринимать диалог в социальных сетях не как помеху, а как помощь в работе, главная задача которой — решать проблемы людей. Конечно, нашему примеру должны последовать и органы местного самоуправления по всей области», — добавил Сергей Жвачкин.

Администрация Томской области имеет верифицированные аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook. Департамент информационной политики региона организовал работу с сообщениями пользователей в официальных аккаунтах с октября 2018 года. Теперь органы власти также будут рассматривать в установленном порядке вопросы и обращения граждан в других пабликах и аккаунтах.

Официальные группы администрации Томской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook.

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