«Томь» на выезде уступила «Химкам»

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2020 // Фото: vk.com/fctomtomsk

Накануне, 9 марта, в Химках прошел матч 26-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020, в рамках которого местный ФК «Химки» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Автором первого гола во встрече стал Дмитрий Барков, на 46-й минуте головой отправивший мяч в ворота «Томи». На 69-й минуте Александр Смирнов увеличил отрыв хозяев поля. Спустя семь минут он же оформил дубль, установив окончательный счет 3:0.

Следующий матч томская команда проведет на домашнем поле 15 марта, где встретится с ФК «Краснодар-2».

Тэги/темы: