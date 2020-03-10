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Северчанка приехала в Томск, чтобы перевести деньги мошенникам

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Жительница Северска стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками службы безопасности одного из банков, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, женщине в течение дня поступили звонки с номеров, начинающихся на "+7 495". Звонившие представлялись сотрудниками банка и сообщали о подозрительных операциях по банковским картам потерпевшей. Чтобы сохранить деньги мошенники предлагали их обналичить и положить на "безопасный счет банка", с которого средства впоследствии будут возвращены.

Женщина последовала советам злоумышленников и перевела 39 тыс. рублей с одной карты на номер интернет-кошелька, обналичила 30 тыс. рублей в северском банкомате и поехала в Томск, где положила наличные на счет в другом банке. После этого северчанка поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Чтобы не стать жертвой мошенников полицейские рекомендуют:

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