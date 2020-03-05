Завтра в Томске пройдет митинг против застройки Академгородка

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2020 // Фото: vk.com/event192582041

Завтра, 7 марта, в центре Томска пройдет митинг против внесения изменений в зону О-4 ТВЗ Академгородка, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

«Мы против вырубки деревьев и осушения озёр на территории Академгородок — мкр. Наука — Заварзинский лес! Мы против строительства микрорайонов от ТДСК без инфраструктуры: поликлиник и школ. Мы против шестиполосной магистрали, проходящей через спальные районы!», — говорится в сообщении.

Митинг пройдет у фонтана напротив гостиницы «Сибирь» (в пер.Плеханова). На мероприятии будет работать открытый микрофон, где все желающие смогут высказать свое мнение.

Предполагается, что митинг пройдет с 14.00 до 16.00. Публичное мероприятие согласовано с мэрией.

Напомним, ранее томские активисты начали сбор подписей против строительства жилого района в Академгородке. Ранее предполагалось, что эту землю используют для расширения Томской особой экономической зоны. Однако «ТДСК» заявила о намерении построить здесь жилые дома. По словам активистов, планируемое строительство жилых микрорайонов на этой территории уничтожит потенциал томского Академгородка.

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