Томичка дважды заплатила за телевизор, став жертвой мошенников

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Жительница Томска попалась на уловку мошенников, заставивших её дважды заплатить за телевизор, купленный в интернете, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 38-летняя потерпевшая нашла в интернете объявление о продаже телевизора. Женщина договорилась о доставке и отправила свои данные продавцу: в том числе номер сотового телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты для оформления транспортной заявки. После того ей на электронную почту пришло письмо с сайта «дублятора» с ссылкой, по которой необходимо было перейти, оформить и оплатить заказ. Перейдя по ссылке, женщина ввела данные своей банковской карты и подтвердила операцию по переводу денежных средств посредством смс-пароля, который пришёл ей на сотовый телефон. После чего со счета женщины были списаны денежные средства в сумме более 20 000 рублей.

Однако банк сообщил потерпевшей, что денежные средства были «заморожены» и продавец их не получил. После этого женщина связалась с продавцом, который порекомендовал ей снова перейти по ссылке, пришедшей ей на электронную почту и связаться с модераторами сайта в чате по вопросу оплаты и доставки товара. Менеджер сообщил, что для возврата денежных средств необходимо указать данные другой банковской карты. Следуя указания злоумышленников, женщина указала данные другой банковской карты. Спустя некоторое время на электронную почту пришло письмо с сообщением о том, что для возврата денежных средств, оплаченных ранее в счет покупки и доставки телевизора, необходимо, что бы на счете на новой указанной банковской карты находилась такая же денежная сумма.

Потерпевшая, пополнив счет банковской карты, обнаружила автоматическое списание денежных средств также в сумме более 20 000 рублей. Таким образом, оплата за товар и его доставку прошла дважды. После того, как связаться с продавцом не получилось, женщина связалась со службой технической поддержки данного интернет сайта, после чего выяснила, что стала жертвой мошенников.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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