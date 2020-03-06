Ученые томского вуза изобрели водоотталкивающую губку для ликвидации разливов нефти

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Университета Лилля (Франция) разработали водоотталкивающую губку, способную очищать воду от нефтепродуктов при крупных авариях на буровых платформах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ТПУ.

В основе изобретения лежит обычная губка, используемая для мытья посуды. Ученые сделали ее водоотталкивающей за счет органических соединений — соли диазония.

«Губку помещали в водный раствор с солями диазония и нагревали до 60 градусов по Цельсию. При этом образовались активные радикалы, которые, атакуя поверхность губки, сформировали на ней новые органические группы с гидрофобными свойствами, но при этом чувствительными к нефтепродуктам. Они и выполняют роль сорбентов, избирательно поглощающих молекулы нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

По словам доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павла Постникова, в структуру губки были добавлены наночастицы железа, отличающиеся повышенной восприимчивостью к неполярным молекулам. Благодаря этому, ученые создали материал, который практически не взаимодействует с водой.

«Мы протестировали наш материал как с высокостабилизированными, так и низкостабилизированными эмульсиями. Эксперименты показали, что материал прекрасно работает. Также мы проверили его эффективность на промышленных маслах, которые могу загрязнять природные водоемы. Здесь материал также показал свою высокую эффективность», — цитирует пресс-служба Постникова.

Результаты исследования опубликованы в журнале Separation and Purification Technology.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс», ТПУ занимает восьмое место.

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