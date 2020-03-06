В Томске изменились критерии отбора дворов для ремонта в 2020 году

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

В Томске изменили один из критериев отбора дворов для капремонта в течение благоустроительного сезона 2020 года по программе «Формирование современной городской среды». Теперь финансовое участие жителей снижено с 20% до 1%, сообщает пресс-служба мэрии.

Адреса домов, территория которых будет благоустроена, определяются, исходя из показателей специального рейтинга по ряду критериев. Во-первых, на ремонт двора должна быть подготовлена проектно-сметная документация с положительным заключением оценки сметной стоимости, которую должны утвердить жильцы дома в протоколе общего собрания. Важное условие — двор должен быть или уже оформлен под многоквартирный дом или в протоколе общего собрания необходимо согласие собственников принять его после благоустройства для последующего содержания. Это должно стать стимулом в дальнейшем бережно относиться к общему имуществу.

В процессе отбора приоритеты для выбора будут отданы тем дворам, где проживает наибольшее количество населения. Также более высокие баллы в рейтинге получат «возрастные» дома (чем старше дом, тем больше баллов) и здания, относящиеся к объектам культурного наследия. Дополнительные баллы дает наличие на территории территориального общественного самоуправления (ТОС). В районных администрациях уже подготовлен перечень объектов, на благоустройство которых необходимо свыше 100 млн рублей.

«Если поблизости будет выполнен ремонт внутриквартального проезда или благоустраивается общественное пространство, это также станет дополнительным плюсом для выбора территории, так как мы стараемся в благоустройстве городских пространств применять комплексный подход. В ближайшее время с учетом всех критериев рейтингового отбора дворовых территорий общественная муниципальная комиссия утвердит адреса дворов, которые будут отремонтированы в этом году», — пояснил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проведут работы на 16 общественных территориях, выбранных томичами в ходе рейтингового голосования. Проектировщики из ТГАСУ, «Проектно-сметного бюро», областного «Центра компетенций по формированию комфортной городской среды» уже подготовили и защитили перед архитектурным сообществом Томской области проекты благоустройства скверов по ул. Вершина, 17, на ул. Суворова, в мкр. Каштак, аллеи по пр. Фрунзе, 116-126, по ул. И. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга, Пушкинского сквера, спортивной площадки по ул. Сибирской, 64/1 и др. Аналогичную работу провели по 8 объектам, переходящим с прошлого года.

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