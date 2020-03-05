В Томске пройдет благотворительная акция против домашнего насилия «НЕ ВИНОВАТА»

Томский Обзор / Фото: 5 марта 2020 // Фото: vk.com/nevinovatatomsk2020

В субботу, 7 марта, в Томске в культурном пространстве FLAT (ул.К.Маркса, 23а) пройдет международная благотворительная diy-акция против домашнего насилия «НЕ ВИНОВАТА», сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

Мероприятие стартует в 16.00. В дневной программе разговор с экспертами на тему домашнего насилия, мастер-класс по коллажу от художницы Марии Сыренковой, а также Public Talk экскурсоводов Елены Ерофеевой и Екатерины Кирсановой на тему «Женская история Томска».

Вечерняя программа начнется в 19.00. В программе выступления HEXE (alt. rock, noise rock), «Зачарованные» (punk rock), «Игрунка» (punk rock), Triangular Youth (indie folk), группа «КЛАДБИЩЕ» (post punk, gothic, electronic), «Смех Зелибобы» (alt-rock, shoegaze) и SHOCKY (indie pop, electronic.)

Мероприятия продолжит ночная программа. С 23.00 для гостей вступят Roteker (ex. Marshall Fishwick), sselfloathingg, CRUSH DJ SET.

Вход платный, 200 рублей за дневную или вечернюю программу, 300 — за весь день, также на площадке будет находиться коробка для донатов. Вход на дневную часть по регистрации.

Вся прибыль с мероприятия пойдет организациям, фондам, кризисным центрам и другим инициативам, которые последовательно и систематически борются с проблемой домашнего насилия.

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