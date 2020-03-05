Почти 8 тысяч человек в Томской области заболели гриппом и ОРВИ

5 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Чернигов

С начала года в Томской области 7 763 человека заболели гриппом и ОРВИ. Из-за превышения эпидемического порога в регионе продолжают закрываться на карантин образовательные учреждения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На прошедшей неделе было полностью закрыто 5 школ (в Парабельском, Кожевниковском и Кривошеинском районах), 120 классов в 41 школе, полностью закрыты 7 детских садов в Каргасокском, в Молчановском, Первомайском и Кривошеинском районах. Также полностью закрыты 2 ПТУ: Томский индустриальный техникум и Педагогический колледж.

В областном центре превышение недельного эпидпорога составило 8,3%, среди школьников от 7 до 14 лет на 8,1%, в группе 15 лет и старше- на 12,3%.

По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок в 56,8% выявлен вирус гриппа- А/H1N1, А/H3N2 и В. Так же среди респираторных вирусов циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы и другие).

В регионе продолжают действовать введенные в середине февраля ограничительные мероприятия.

В связи со сложившейся обстановкой томичам рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, пользоваться масками, избегать места массового скопления людей, не посещать работу во время болезни, не заниматься самолечением и при первых признаках инфекции обращаться за медицинской помощью.

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