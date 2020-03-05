В Томской области цена медицинской маски в середине февраля снизилась с 12 рублей до 10 рублей — ФАС

Томский Обзор / Фото: 5 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Управление ФАС по Томской области фиксирует снижение цен на медицинские маски, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела контроля монополистической деятельности ведомства Сергея Панькова.

«На 1 января 2020 года максимальная цена на маски составляла 7 рублей, затем она начала резко повышаться и в пике к середине февраля достигла 12 рублей. Теперь цена понижается, максимальная составляет 10 рублей», — сказал Паньков.

По его словам, почти во всех крупных аптеках маски есть в наличие, ФАС в ходе мониторинга не обнаружила их только в одной аптеке.

«Перебои с наличием масок существуют в тех районах, где работают граждане КНР, в том числе в Парабельском и Каргасокском районах», — отметил Паньков.

Ранее со ссылкой на Росздравнадзор сообщалось, что в Томской области не стабильны поставки медицинских масок. При этом запас их в аптеках достаточен.

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