Проект нового аэропортового комплекса «Богашёво» утвержден

Томский Обзор / Фото: 5 марта 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил проект нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Богашёво» и планы его строительства на встрече с руководителем сибирского кластера компании «Новапорт» Евгением Янкилевичем.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, инвестору предстоит построить новый терминал с двумя телетрапами, который отвечает всем европейским стандартам. Срок проектирования — 2020 год, сроки строительства — 2020‑2021 годы. Генеральным проектировщиком выступает ООО «Ассаманн Бератен + Планен» совместно с АО «ПИиНИИ Ленаэропроект».

Губернатор ознакомился с архитектурно-планировочной концепцией нового терминала, разработанной архитектурным бюро ASADOV, которое является одним из ведущих в стране и имеет многолетний опыт проектирования. Среди его проектов – аэропорт имени Гагарина в Саратове, центральная площадь в Якутске, объекты в Москве, Казани, Калининграде.

Сергей Жвачкин согласовал представленный проект и поставил задачу продолжить развитие маршрутной сети аэропорта «Богашёво», учитывая потребности региона во внутренних и международных направлениях.

«К проектированию нового томского аэровокзала подключилось архитектурное бюро с мировым именем, которое учло и темпы развития воздушной гавани, и самые высокие требования к комфорту пассажиров, и результаты народного голосования, по итогам которого аэропорту присвоено имя нашего легендарного земляка, выдающегося авиаконструктора Николая Камова», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона поручил своему заместителю по промышленной политике Игорю Шатурному курировать выполнение «дорожной карты» по строительству нового терминала.

Напомним, по инициативе губернатора Сергея Жвачкина и при участии Росавиации также реализуется проект «Реконструкция аэропортового комплекса «Богашёво». Этот проект предусматривает оснащение взлётно-посадочной полосы новым искусственным покрытием, водосточно-дренажной системой, строительство поисково-спасательной станции, периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны, а также других сооружений. Срок реализации этого проекта, который реализует ЗАО «СУ ТДСК» — 2020‑2022 годы.

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