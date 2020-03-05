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Проект нового аэропортового комплекса «Богашёво» утвержден

Томские новости, аэропорт Богашево строительство новый комплекс Проект нового аэропортового комплекса «Богашёво» утвержден

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил проект нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Богашёво» и планы его строительства на встрече с руководителем сибирского кластера компании «Новапорт» Евгением Янкилевичем.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, инвестору предстоит построить новый терминал с двумя телетрапами, который отвечает всем европейским стандартам. Срок проектирования — 2020 год, сроки строительства — 2020‑2021 годы. Генеральным проектировщиком выступает ООО «Ассаманн Бератен + Планен» совместно с АО «ПИиНИИ Ленаэропроект».

Губернатор ознакомился с архитектурно-планировочной концепцией нового терминала, разработанной архитектурным бюро ASADOV, которое является одним из ведущих в стране и имеет многолетний опыт проектирования. Среди его проектов – аэропорт имени Гагарина в Саратове, центральная площадь в Якутске, объекты в Москве, Казани, Калининграде.

Сергей Жвачкин согласовал представленный проект и поставил задачу продолжить развитие маршрутной сети аэропорта «Богашёво», учитывая потребности региона во внутренних и международных направлениях.

«К проектированию нового томского аэровокзала подключилось архитектурное бюро с мировым именем, которое учло и темпы развития воздушной гавани, и самые высокие требования к комфорту пассажиров, и результаты народного голосования, по итогам которого аэропорту присвоено имя нашего легендарного земляка, выдающегося авиаконструктора Николая Камова», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона поручил своему заместителю по промышленной политике Игорю Шатурному курировать выполнение «дорожной карты» по строительству нового терминала.

Напомним, по инициативе губернатора Сергея Жвачкина и при участии Росавиации также реализуется проект «Реконструкция аэропортового комплекса «Богашёво». Этот проект предусматривает оснащение взлётно-посадочной полосы новым искусственным покрытием, водосточно-дренажной системой, строительство поисково-спасательной станции, периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны, а также других сооружений. Срок реализации этого проекта, который реализует ЗАО «СУ ТДСК» — 2020‑2022 годы.

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