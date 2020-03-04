Старые захламленные автомобили эвакуировали с площадки у дома по ул.Учебной, 42 в Томске

Томский Обзор / Фото: 4 марта 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Сегодня, 4 марта, в Томске освободили площадку у дома по ул.Учебной, 42 от старых разукомплектованных автомобилей, заполненных бытовым мусором, сообщает пресс-служба мэрии.

С иском в суд в интересах жителей многоквартирного дома обратился Томский политехнический университет, которому принадлежит земельный участок и помещения по ул. Учебной, 42. Суд обязал владельца «автохлама» убрать свое имущество в течение месяца, но собственник проигнорировал это решение, после чего в отделе судебных приставов по Кировскому району возбудили исполнительное производство. В отношении должника был вынесен исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, затем томич был привлечён к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ. В общей сложности должник был оштрафован на 17 тысяч рублей.

Сегодня в присутствии понятых владельцу разукомплектованных автомобилей было вручено уведомление о выполнении решения суда, после чего транспорт был очищен от снега и погружен на эвакуаторы. Припаркованные автомобили в принудительном порядке транспортировали на охраняемую территорию по ул. Вилюйской.

Ранее мэр Томска Иван Кляйн поручил районной администрации совместно с НИ ТПУ добиться решения этого вопроса в целях безопасности томичей, проживающих на этой территории.

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