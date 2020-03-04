В Томской области алиментщица дважды «похоронила» живого сына

4 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Жительница Томской области, лишенная родительских прав дважды солгала о смерти сына: один раз после того, как сдала его в приют и второй раз - чтобы не платить за него алименты.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, в отношении томичка задолжала на содержание ребенка более 1 млн рублей. Чтобы взыскать средства было возбуждено исполнительное производство. Однако доход, на который можно было обратить взыскание, у должницы отсутствовал и в Томске по месту регистрации она не проживала.

Сделав запросы в ряд структур, томские приставы выяснили, что женщина может находиться в одной из деревень Парабельского района.

«Информация о местонахождении должницы впоследствии подтвердилась, но приставов озадачил ответ, который женщина дала служителям закона. На вопрос, собирается ли гражданка платить алименты на содержание ребенка, та в письменном объяснении указала, что платить некому, так как ее единственный сын погиб при пожаре», — говорится в сообщении.

Проверяя эту информацию приставы выяснили, что ребенок жив, здоров и живет под опекой своей тети. Как выяснилось, к такого рода обману мать прибегала не единожды: когда мальчик был совсем маленький, она отдала его в приют вместе с двумя старшими дочерьми, сказав родным, что при пожаре погибли все дети. Из приюта девочек забрали бабушка с дедушкой, после чего уехали жить в другой регион. Повзрослевшие дочери пытались искать мать, даже обращались к работникам телепередачи «Жди меня», но розыск не дал результатов.

В настоящее время приставы готовят документы о привлечении гражданки к административной ответственности за неуплату алиментов по ст. 5.35.1 КоАП РФ. В случае, если женщина не предпримет мер к погашению долга, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

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